«Помогите разыскать мою биологическую мать!»

Почти 30 лет назад от нее отказались в роддоме

В редакцию АНТ обратилась жительница Стерлитамака (Башкортостан) 29-летняя Нина Николаева с просьбой помочь ей разыскать в Туркменистане ее биологическую мать. Мы долго общались с Ниной, задавали ей вопросы, а она отвечала на них, рассказывая свою историю.

Родилась Нина Николаева в 1988 году в Ашхабаде. На 18-й день была усыновлена приемными родителями, о чем узнала в 14-летнем возрасте от ныне покойной бабушки со стороны папы. «Ты уже большая и должна знать, что твои родители не родные тебе, а приемные». Узнать же более подробно историю своего рождения, Нине не удалось, и как это сделать, она не имеет представления. Просит содействия в поисках.

Поначалу была мысль обратиться в государственный архив Туркменистана или написать в городской родильный дом на ул. Героглы (б. Первомайская, 33), где Нина появилась на свет. Но по мере узнавания всех деталей, стало понятно, что ни архив, ни госпиталь нам, скорее всего, не помогут.

Дело в том, что по документам женщиной, родившей Нину, является Татьяна Николаева, та, кого девушка до 14 лет считала своей родной мамой. Сохранилась в семье и обменная карта, которую заполняют в роддоме с момента поступления роженицы и до ее выписки, и эта карта также оформлена на Т. Николаеву. Вообще, по правилам, обменную карту роженице не должны выдавать на руки, это документ, который остается и хранится в медицинском учреждении. Возможно, настоящая карта, оформленная на женщину, родившую Нину, все же где-то имеется.

Таким образом, искать Нинину биологическую мать придется дистанционно, рассчитывая на пользователей интернета и, в частности, социальных сетей. Авось кто-нибудь по фактам или по фотодокументам и фотографиям, которые мы тут представим, узнает, откуда родом Нина Николаева. Приглядитесь к снимку, на котором Нина еще ребенок, а также к другой ее фотографии, с мамой. Возможно, она похожа на ваших знакомых, друзей, бывших соседей или даже на кого-то из членов вашей семьи…

Итак, Нина родилась 25.06.1988 года. Место рождения – город Ашхабад, городской родильный дом. По утверждению бабушки и со слов старшей сестры, с которой делилась мама, Нину родила туркменка. О ней известно (или умышленно не говорится большего), что фамилия ее была Чарыева, девушка была приезжей из другого города республики, в Ашхабаде училась, то есть была студенткой. Это, к сожалению, вся информация о биологической матери Нины. Возможно, на самом деле медперсонал не посвящал кандидатов в усыновители в иные детали, а, может, Нинины родители не захотели, чтобы рано или поздно она стала искать свои корни, и не сказали большего. Как бы то ни было, но узнать уже ничего нельзя: в 1997 году умер приемный папа, а 10 лет назад мама перенесла инсульт и с тех пор лежит парализованная и ничего не говорящая…

У Нины есть старшая сестра, тоже приемный ребенок для их общих родителей. Она на 17 лет старше Нины и проживает там же, в Безмеине, откуда родители вместе с Ниной уехали в Россию в 1996 году. По словам Нины, сестра против того, чтобы девушка искала свою биологическую мать или кого-то из кровных родственников, считая, что это причинит ей боль и принесет разочарование. На сей счет у нас другое мнение: в 29 лет человек уже вправе сам решать свою судьбу и знать, откуда он пошел, кто его предки, есть ли люди родные по крови. И нам понятно желание Нины установить истину. Хотя, по ее словам, она была любимым ребенком, и детство у нее было счастливое.

Возможно, эту историю прочитает кто-то из тех, кто работал в середине 80-х в городском родильном доме г. Ашхабада. Посмотрите, пожалуйста, внимательно фото обменной карты, может быть, вы узнаете почерк врача, с которым вместе долгое время работали. Или обменные карты заполняет кто-то другой? Здесь, на первой странице, в п.4 роды отмечены как вторые своевременные, но правая палочка римской цифры явно добавлена другими чернилами. Очевидно, Татьяна приписала это своей рукой и гораздо позже. Зачем? Чтобы создать путаницу и избежать в будущем возможные вопросы дочери? И у Нины они возникают, например, такой: почему она была выписана из роддома аж на 22-й день после своего рождения? Если была какая-то патология, то должны были перевести в детскую больницу, а не держать в роддоме три недели. Ответ стал ясен позже: документы на новорожденную ее новыми родителями были оформлены спустя 18 дней, то есть столько времени девочка считалась отказницей…

Фамилия Чарыева весьма распространена в Туркменистане. Но, думается, не так много было летом 1988 года студенток с такой фамилией, кто находился на 9-м месяце беременности не будучи при этом замужем. Хочется надеяться, что кто-то из прочитавших вспомнит свои студенческие годы середины и конца 80-х и девушку с такой фамилией, которая по причине беременности либо взяла академический отпуск, либо бросила учебу, либо, наоборот, приступила к учебе после взятой паузы. Посмотрите на фото Нины сегодняшней. Может быть, она вам напомнит кого-то из тех, кого вы знали в молодости… Даже цвет волос не может обмануть: Нина – восточная девушка, туркменка. Большая вероятность, что ее биологический отец тоже туркмен. А вот приемные родители оба русские.

О жизни своих приемных родителей до своего усыновления девушка мало что знает. Ее увезли из Туркменистана в 7-летнем возрасте. Знает, что те приехали в ТССР из Башкирии, жили в Безмеине по улице Советской, д.19. Родители, по словам Нины, были не бедные, однозначно им помогали их родители, а, возможно, и сами неплохо зарабатывали. Мама работала дежурной подстанции на комбинате строительных материалов (Безмеинский шиферный завод), папа был бригадиром 5 разряда ПГК (уточнить аббревиатуру не удалось, — ред.). Этот факт отчасти является доказательством того, что им отдали (читай, продали) практически здорового доношенного ребенка. В то время отказных детей было мало, сказывались традиции, хотя незамужние девушки рожали и тогда. Известны случаи, когда на таких рожениц оказывалось сильнейшее давление, чтобы они оставляли ребенка в роддоме. Законы общества были главным козырем тех, кто склонял написать отказную. Часто девушка и сама понимала, что «принести ребенка в подоле» значит накликать позор на всю семью, да еще могут и на порог не пустить. Бездетных пар, мечтающих о малыше, было гораздо больше, чем самих малышей, и их быстро определяли в семью несложно представить, за какие деньги…

Думается, до сих пор в Безмеине могут помнить семью Николая и Татьяны Николаевых, у которых была 17-летняя дочь и появилась еще одна, новорожденная Ниночка. Присмотритесь к фото, на котором молодая русская женщина и маленькая девочка говорящей внешности. Вы узнаете их? Отзовитесь, пожалуйста, если можете пролить свет на эту историю. Та же просьба и к людям, которые могли работать с кем-то из супругов Николаевых.

И, конечно, мы не могли не спросить Нину о главном: для чего она устанавливает, кто ее мать, с какой целью?

«Мне от них, или от нее, ничего не надо. Мне важно знать свое генеалогическое древо, какого я роду-племени. У меня все хорошо, я устроена в жизни, работаю в ресторане поваром. Моя семья – это два сына и дочка. С нами живут прикованная к постели мама и 90-летняя бабушка – мамина мать. Также я богата на хороших людей вокруг, на подруг. Но я буду счастлива, если узнаю, кто я на самом деле. Хочу, чтобы у моих детей были родные по крови люди. У туркмен традиционно большие семьи, это значит, что у нас может быть много родни».

Мы ждем вашей реакции и очень надеемся, что не напрасно затеяли этот поиск, он обязательно принесет результат.