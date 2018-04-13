Туркменка ограбила людей, у которых работала в Турции

По сообщениям турецких СМИ, полицией была задержана гражданка Туркменистана Гульшен Эседова и ее подруга Нигара. Две дамы придумали хитроумный план, как ограбить пожилых людей, у которых в доме работала трудовая мигрантка Г. Эседова. Она сумела напоить хозяев снотворным и, как только те уснули, открыла дверь своей сообщнице. Женщины связали спящих людей, завязав им глаза и заклеев пластырем рты, а затем принялись выносить из квартиры ценные вещи. Сделать это не составила труда – Гульшен Эседова за время работы в этом доме уже хорошо изучила, где и что хранится. Так были украдены золотые украшения, браслеты.

Чтобы создать видимость ограбления, подельница Эседовой также связала и ее, а затем покинула квартиру. Как рассказала пожилая хозяйка, придя в себя, она почувствовала, что лежит на диване, руки-ноги связаны, рот заклеен и глаза также завязаны. Женщине удалось развязать руки, скатившись с дивана. На полу она обнаружила помощницу Гульшен, которая тоже была связана по рукам и ногам и мычала.

Приехавшей по вызову полиции мигрантка из Туркменистана описала следующую картину: она гладила белье и почувствовала сзади чье-то присутствие. Обернувшись, она якобы увидела двоих мужчин. Испуг парализовал ее, чем воспользовались грабители, связав ее.

Сотрудники полиции не обнаружили следов взлома и заподозрили Гульшен в инсценировке преступления. На допросе женщины признались в содеянном. Обе арестованы и ждут суда.

Потерпевшая с сожалением призналась: «Я считала ее [Эседову] своей дочкой, а она поступила со мной так жестоко…»