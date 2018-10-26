Рабы немы. Walk Free Foundation представил Индекс рабства в Европе и Центральной Азии

Байрам Шихмурадов (Гундогар)

Для эффективного воздействия на режим Бердымухамедова с целью искоренения крайних форм эксплуатации и подавления основных прав и свобод человека, нужны современные методы давления…

25 октября 2018 года в Университете Лейдена в Гааге (Нидерланды) прошел семинар по современным формам рабства в мире. На мероприятии, организованном международной группой экспертов по борьбе с рабством и торговлей людьми Walk Free Foundation (Австралия) и прошедшем с участием представителей Международной организации по миграции (МОМ), правительственных структур европейских стран и международных некоммерческих организаций, был представлен Индекс рабства в Европе и Центральной Азии за 2018 год.

По данным экспертов, в настоящее время более 40 миллионов человек существуют в рабских условиях. Из них около 25 миллионов человек заняты принудительным трудом и около 15,5 миллионов — живут в насильственном браке.

Помимо общих данных, составители индекса отдельно рассматривают ситуацию по странам, и здесь Туркменистан ожидаемо находится среди отстающих государств с нестабильным экономическим и политическим положением, недоразвитой законодательной и судебной системами, где процветает дискриминация женщин, этнических, религиозных и иных меньшинств. Все эти факторы способствуют возникновению рабства, и в Туркменистане это явление воспринимается местным населением, как вполне обыденное, при том что более 62 тысяч граждан страны живут, как рабы, в буквальном смысле этого слова.

Сказать, какова доля рабов на душу населения Туркменистана, трудно, учитывая противоречивость данных об общей численности жителей и отсутствию соответствующей официальной информации. Эксперты Walk Free Foundation опираются на численность населения Туркменистана в 5,6 млн, таким образом доля жертв современных форм рабства в Туркменистане по их расчетам составляет 11,2 на 1 тысячу человек. И это абсолютно наихудший показатель в регионе Европы и Средней Азии. Идущая следом за Туркменистаном Беларусь имеет показатель 10,9 на 1 тысячу населения, при том, что правительство Беларуси, при всем своем нежелании в полной мере соблюдать права граждан, гораздо охотнее и эффективнее туркменских коллег сотрудничает и координирует действия с мировым сообществом по вопросам искоренения современных форм рабства.

Если же учесть, что в действительности население Туркменистана к 2018 году никак не может превышать 4,6-4,7 млн человек, доля рабов возрастает до 13,2 на 1 тысячу, а это моментально отправляет Туркменистан в конец не только регионального, но и мирового рейтинга.

Несмотря на репрессии со стороны местных властей, в Туркменистане продолжают работать активисты гражданского общества, собирающие и распространяющие информацию о случаях поощрения государством использования принудительного труда, в частности, во время ежегодной компании по уборке хлопка.

Один из таких активистов — житель Лебапского велаята Гаспар Маталаев, проводивший мониторинг использования принудительного труда в Туркменистане для международных правозащитных организаций, был арестован по ложному обвинению в мошенничестве в октябре 2016 года, пытками принужден к признанию вины и приговорен к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест и заключение Гаспара Маталаева произвольным и незаконным. Несмотря на это, власти Туркменистана по-прежнему отказываются не только пересматривать приговор Г. Маталаева, но даже обсуждать возможность обеспечения его права на справедливый суд и человеческое обращение.

В связи с доказанным массовым применением в Туркменистане принудительного труда на хлопковых полях несколько известных мировых компаний, таких как H&M и IKEA, официально отказались от закупки продукции туркменской текстильной промышленности. Несмотря на это, общая картина влияния покупателей из стран так называемой «Большой двадцатки» с наиболее развитой экономикой на поощрение современных форм рабства остается неутешительной.

Большая часть экспорта туркменского хлопка и изделий из него приходится на Турцию и Россию, входящих в «Большую двадцатку», а также Пакистан.

Лидерами среди европейских стран по импорту «рискованной» продукции, при производстве которой был вероятно использован принудительный труд, являются Германия (30 млрд долларов США в год), Великобритания (18 млрд) и Франция (16 млрд).

Однако далеко позади всех конкурентов оставили США, ежегодно закупающие таких «рискованных» товаров на 144 миллиарда долларов, около 15 миллиардов из которых приходится именно на текстиль. Впрочем, с мая 2018 года Соединенные Штаты постановили не пускать в страну текстильный импорт из Туркменистана. И хотя это из-за небольших объемов не окажет серьезного влияния на хлопковую отрасль туркменской экономики, ушерб ее репутации тем не менее нанесет.

К сожалению, к подобным «мелким неприятностям», типа публичных обвинений в поощрении у себя в стране современного рабства и дискриминации у руководства Туркменистана давно выработался иммунитет. Для эффективного воздействия на режим Бердымухамедова с целью искоренения крайних форм эксплуатации и подавления основных прав и свобод человека, нужны современные методы давления. В противном случае, Туркменстан очень скоро может превратиться из регионального оазиса стабильности в очаг гуманитарной катастрофы.