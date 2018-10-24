Крупнейший в мире профсоюз требует освобождения активиста Гаспара Маталаева

Крупнейшее в мире профсоюзное объединение ITUC – Международная конфедерация профсоюзов, присоединилась к петиции неправительственной организации против современных форм рабства Freedom United, призывающей освободить туркменского гражданского активиста Гаспара Маталаева (на фото) и положить конец принудительному и детскому труду в этой стране. Под петицией на данный момент подписалось свыше 90 тысяч человек.

«Борьба за освобождение Гаспара – это борьба с принудительным трудом, в котором участвуют тысячи детей и взрослых, а также с беспощадным подавлением свободы ассоциации и свободы слова со стороны деспотического правительства Туркменистана», — говорится в письме ITUC, разосланном своим членам.

1 октября, во время визита президента Г. Бердымухамедова в США, в Нью-Йорке, перед штаб-квартирой ООН прошла акция протеста против использования принудительного труда во время сбора хлопка. Участники акции представили петицию, призывающую правительство Туркменистана прекратить порочную практику привлечения к сбору урожая хлопка горожан и детей, а также освободить Гаспара Маталаева.

Напомним, активиста арестовали в октябре 2016 года, спустя два дня после публикации результатов его мониторинга принудительного труда взрослых и детей во время сбора хлопка на полях Лебапского велаята Туркменистана.

В апреле 2018 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест и заключение Г. Маталаева произвольным. Арест правозащитника и его заключение под стражу нарушили шесть статей Всеобщей декларации прав человека и четыре статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. Члены Рабочей группы полагают, что адекватной мерой было бы немедленное освобождение активиста и предоставление ему права на компенсацию. Эксперты ООН призывают власти Туркменистана обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств произвольного задержания активиста, а также принять адекватные меры в отношении лиц, нарушивших его права.