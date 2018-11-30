Туркменистан: Спецслужбы активизировались в отношении комментаторов соцсетей

Сотрудники туркменской полиции стали вызывать «на беседу» граждан, чьи родственники, находясь за границей, комментируют, высказывают своё мнение или просто ставят «класс!» под публикациями, размещенными в тематических группах АНТ и других зарубежных изданий в социальных сетях.

Как стало известно АНТ от нескольких своих источников в разных регионах страны, подобные вызовы граждан в опорный пункт полиции, в региональное управление МНБ или в прокуратуру случались и раньше, но с конца ноября они приобрели целенаправленный и организованный характер. В Лебапском и Дашогузском велаятах, откуда, как известно много людей выехали за границу в поисках работы или на учебу, на подобных беседах уже побывали более 10 человек.

Источник АНТ, общавшийся с одним из тех, кого вызывали в 6-й отдел УВД Дашогузского велаята (области), сообщил, что «беседа» проходит с активным участием «старших братьев», или «людей из соседней конторы» — так меж собой туркменские полицейские называют работников министерства нацбезопасности. Именно люди в штатском сначала задают безобидные вопросы: где ваш сын или дочь, чем он/она занимается, учится или работает, с кем общается в чужой стране, какие планы на будущее, намерен ли вернуться домой или решил остаться?

Потом начинается самое главное. Родителям и родственникам показывают комментарии в социальных сетях, требуют объяснить поведение сына или дочери, брата или сестры и напоследок переходят к прямым угрозам: если вы не повлияете и не заставите уехавшего за границу близкого вам человека стереть все свои комментарии под публикациями, все одобрительные «классы» под чужими высказываниями, то у вас будут серьезные неприятности как по месту работы, так и по месту жительства.

— Я видел лицо своего знакомого, которого из-за уехавшего в Турцию сына пригласили на беседу в УВД. Оно было, как белая стена. Ему прямо сказали: если твой сын не удалит свои комментарии в соцсетях и не заткнется, то ты не будешь работать в госучреждении.

Случаи вызова граждан в отделы полиции по такому поводу отмечены и в Туркменабаде. Источник АНТ сообщил о женщине, которую вызвали «на беседу», чтобы та повлияла на свою давно уехавшую из страны подругу, с которой до сих пор поддерживает связь. Дословно ей сказали следующее:

«У вашей подруги в стране не осталось родственников, которые могли бы оказать на нее воздействие – все уехали. Но мы знаем, что вы общаетесь с ней, созваниваетесь по телефону. Так вот, скажите своей подруге, чтобы она впредь плохо не отзывалась о нашей стране и ото всюду удалила уже опубликованные свои комментарии».

Женщина, по словам источника, так и не поняла, какое отношение имеет полиция ко всему тому, что пишет в группах социальных сетей ее давно уехавшая из Туркменистана подруга, но скрытую угрозу для самой себя вынуждена была принять к сведению.