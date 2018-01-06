Вновь о происшествиях с туркменами на Кипре

Второго января на парковке кипрского аэропорта Эрджан был задержан гражданин Туркменистана Султан Мирзаев (на фото), заподозренный в угоне автомобиля в городе Кириния (Гирне). Полицейский патруль заметил неадекватное поведение при попытке припарковаться, в результате чего водитель был задержан.

Угонщик находился в нетрезвом состоянии. Позднее владелец автомобиля заявил о пропаже из машины денежных средств и мобильного телефона. В ходе допроса туркменистанец полностью признал свою вину и попросил суд учесть то, что его супруга находится в Стамбуле, а ребенок в Туркменистане.

«Я сожалею о том, что наделал, отправьте меня на родину», — сказал С. Мирзаев, обратившись к суду. По данным издания «Кибрис Маншет», туркменистанца ждет тюремное заключение.

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В ночь на шестое января 25-летний гражданин Туркменистана Чарыкулы Ачилов не справился с управлением автомобиля и на высокой скорости врезался в дерево. Водитель направлялся из города Гюзельюрт в Гоньели. Автомобиль смят и не подлежит восстановлению, а Ч. Ачилова доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с многочисленными травмами. По данным издания «Кибрис Маншет», туркменистанец находится в коме.

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Служба по борьбе с наркотиками и контрабандой Кипра опубликовала данные о количестве лиц, уличенных в употреблении наркотиков в 2017 году. Согласно информации, всего за прошедший год в республике было задержано 544 человек, среди которых оказались студенты из Туркменистана. О точном количестве задержанных соотечественников не сообщается.

На Кипре проживают несколько тысяч туркменистанцев. Основная масса – мигранты, занятые в сфере обслуживания.

Обзор СМИ подготовлен кипрскими корреспондентами АНТ.