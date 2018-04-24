А дальше — паранджа? В Туркменистане запретили облегающие платья

В Туркменистане негласно вводятся новые запреты для женщин. Отныне туркменские платья должны выглядеть так, какие они есть в оригинале, то есть прямого силуэта, чтобы женская фигура была полностью скрыта, запрещено подчеркивать талию и изгибы тела. Подол должен быть в пол, могут открываться только носки туфель. Длина рукава также максимальная, до последней фаланги пальцев.

Туркменские модницы пребывают в шоке от нововведений.

«Возвращаемся в прошлое, во времена юрт, — написала в редакцию жительница Ашхабада. – Мне 20 лет и что, я должна ходить в платьях своей прабабушки?! А какой следующий шаг, паранджа?!»

В салонах красоты женщины с осветленными волосами теперь перекрашиваются в брюнеток.

«Краску цвета «блонд» велели убрать со всех каталогов, а клиенткам объяснять, что светловолосые туркменки выглядят вызывающе, доступными для мужчин и этим провоцируют их на ответные действия», — говорится в сообщении дамского мастера одного из салонов столицы.

Раньше «Азатлык» уже сообщал, что сотрудники полиции останавливают гуляющих после 22 часов парочек и забирают в участок. Эта информация подтверждается источниками в столице и других велаятских центрах.

«Если вас задержали и отвезли в полицию, то там вы должны будете доказать, что имеете право на подобные поздние прогулки, да еще рука об руку. А право вам даст только свидетельство о браке. Мужчину заставят привезти документ, а девушка будет дожидаться в участке. Если подтверждения нет, то вас может ожидать унизительная и совершенно противозаконная процедура различных проверок, вплоть до наличия девственности, мазка на венерические заболевания и т.д.», — сообщил источник АНТ в Мары.

Как объясняют свои действия стражи порядка, делают они это с целью уберечь молодежь, в основном девушек, от дурных поступков и действуют так в их же интересах. Часто результатом подобных проверок становится извещение родителей, а также кураторов по месту учебы.

«Знаю о двух случаях суицидальных попыток студенток ашхабадских вузов после подобных проверок и извещений», — сообщил источник в Ашхабаде.