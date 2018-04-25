«Туркменнефть» избавляется от работников-пенсионеров

25.04.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 427

12 апреля из головного офиса Государственного концерна «Туркменнебит» (Туркменнефть) во все структурные подразделения было спущено указание, которое предписывает руководителям на местах разорвать действие трудового соглашения с работниками, достигшими пенсионного возраста. Иными словами, из центра поступила команда избавиться от работающих пенсионеров.

Редакции АНТ пока не удалось раздобыть копию письма, разосланного в подведомственные предприятия Госконцерна «Туркменнебит». Однако источники, ознакомившиеся с содержание циркуляра, сообщают, что сокращение штатных единиц за счет увольнения с работы пенсионеров необходимо провести «в целях повышения производительности труда и увеличения объемов производства».

Начиная с 12 апреля в подразделениях концерна проводятся собрания с приглашением работающих пенсионеров. Администрация и профсоюзный комитет каждому работнику пенсионного возраста вручает под роспись официальное уведомление о том, что по истечении двух месяцев действие трудового соглашения с работником будет прекращено. Вместе с письменным уведомлением людей еще устно предупреждают о бесполезности обращения с жалобой в вышестоящие или судебно-надзорные органы по поводу увольнения с работы.

«Ваши жалобы и заявления никто не примет и не будет рассматривать, потому что указание относительно работающих пенсионеров исходит, сами знаете, откуда, из самого верха», — говорят людям.

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