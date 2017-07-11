«Туркментелеком» урезает интернет трафик пользователям 

Единственный интернет-провайдер Туркменистана – государственная компания «Туркментелеком» — урезает трафик пользователям, посещающим «не те» сайты. Об ограничениях, в частности, к просмотру видео роликов в социальной сети «Одноклассники», редакции АНТ сообщили десятки пользователей в Ашхабаде и других городах страны.

Видео на данном ресурсе недоступно с начала июля. Блокируются все ролики, даже не связанные с туркменской политикой.

Поначалу в «Туркментелекоме» пользователям отвечали, что проблемы с просмотром видео из-за технической неисправности. Однако несколько мастеров, приходивших домой для выяснения причин, разводили руками – все, вроде, в порядке, все должно работать. В отделе по приему жалоб министерства связи по телефону 44-90-80 пользователям открытым текстом заявляют: «И не будут открываться, потому что вы заходите не «на те» сайты!»

У всех абонентов подключен тарифный план в 256 килобит в секунду, что является достаточным для просмотра видео роликов в интернете. Впрочем, до июля проблем с этим не было. Мастера «Туркментелекома» неофициально поясняют, что трафик им урезали специально, хотя абонентская плата осталась прежней – 135 манатов в месяц ($38 по госкурсу, или около $22 по курсу рынка).

Некоторые местные активисты намерены написать заявление в прокуратуру на некачественное предоставление услуг и мошенничество со стороны провайдера интернета, потому что деньги они выплачивает по одному тарифу, а взамен получают скорость по другому, более низкому.