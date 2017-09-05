Туркменистан закрыл границу с Казахстаном до 27 сентября

05.09.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. 184

Граница Казахстана и Туркменистана. Архивное фото АНТ

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан сообщает о том, что пункт пропуска Туркменистана, граничащий с Мангистауской областью, временно ограничивает пропуск граждан. Попасть на территорию соседней республики на частном автотранспорте будет невозможно с 1 по 27 сентября.

«В связи со служебной необходимостью в период с 1 по 27 сентября 2017 года туркменская сторона временно ограничивает пропуск граждан через пограничный пункт «Гарабогаз» Туркменистана, за исключением граждан, въезд которых связан с V Азиатскими играми, и водителей, осуществляющих транспортные перевозки», — сообщает пограничная служба Туркменистана.

Пограничники Мангистауской области информируют население о предстоящем закрытии границы для недопущения конфликтных ситуаций и недоразумений.

Источник: Tumba.kz

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