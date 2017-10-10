Отключение МТС оставило десятки сёл Туркменистана без связи с внешним миром

В Туркменистане десятки сёл лишились мобильной связи, после отключения от сети компании МТС.

По утверждению источников Радио Азатлык внутри страны, в Балканской области, 200 км от района Берекет в сёлах Кичикязы, Дувунчи сейчас полностью отсутсвует мобильная связь.

“В этих сёлах единственное средство связи, которым могли пользоваться местные жители, это мобильная связь МТС. Её отключили. И теперь, из-за того, что в этих сёлах нет антен “Алтын асыр”, они не могут пользоваться мобильной связью. Если жители сёл хотят воспользоваться услугами мобильной связи “Алтын асыр”, им приходится на своих автомобилях или на мотоциклах проехать как минимум 70-80 км туда, где ловит связь “Алтын асыр”, чтобы сделать звонки по мобильному”, — рассказал обозреватель Аманмырат Бугаев, недавно побывавший в Балканской области.

Напомним, что в ночь на 29 сентября мобильная связь компании МТС в Туркменистане была отключена от сети. Рано утром 29 сентября абоненты «МТС-Туркменистан» в Ашхабаде не могли пользоваться интернетом, но им все еще была доступна мобильная связь, а в большинстве областях Туркменистана полностью были отключены все услуги по обеспечению интернета и мобильной связи. Впоследствии мобильная связь в туркменской столице также была отключена полностью.

Ситуацию усложняет то, что в десятках сёл на расстоянии в 200-300 км от районных центров, вот уже много лет государство не проводит профилактических работ для поддержания телефонных услуг по стационарным линиям, то есть домашних телефонов.

Кроме того, местный оператор мобильной связи “TMCELL” (Altyn Asyr) не имеет базовых станций в отдалённых участках страны.

После отключения услуг МТС, эти участки полностью лишились мобильной и телефонной связи. В частности, жители села Кирпили Бахарлыйского района Ахалской области, расположенного примерно 300 км от районного центра, для того, чтобы выйти на связь, должны преодолеть сотни километров, чтобы войти в зону доступа.

По словам Бугаева, без связи остались не только в Кирпили, но и в соседних сёлах области.

“Жители соседних сел Кирпили приезжали, чтобы воспользоваться услугами МТС в Кирпили. Например, жители сел, расположенных в 400 км от Сердарского района и относящиеся к ним села Баллейшем, Акяйла теперь остались без связи, так как МТС была едиственной доступной сетью. И поэтому жители этих поселков, чтобы сообщить о своих новостях родственникам и близким в другой точке страны по мобильному телефону, проезжали 40-70 км, чтобы сделать звонок из Кирпили, где ловит сеть МТС. Теперь это расстояние удлинилось на сотни километров”,- рассказал Бугаев, ссылаясь на жителей этих сёл.

Мобильной связи лишились также в сёлах Дашогузской области. Как рассказали Азатлыку жители маленьких посёлков, распологающихся в отдалённости в 200-300 км от района Сапармырат Туркменбаши или города Куняургенч, они также остались вне зоны доступа.

Представитель компании МТС в Москве вопрос Азатлыка о том, как проходят переговоры о восстановлении предоставления услуг мобильной компании оставил без комментариев.

Источник: Радио Азатлык