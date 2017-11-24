В Туркменистане наблюдается усиление

В Туркменистане усилились меры безопасности. По словам очевидцев, ужесточение контроля за прибывающими и выезжающими авиапассажирами в международном аэропорту Ашхабада, в приграничных с Афганистаном районах Лебапского и Марыйского велаятов, а также тщательная проверка документов и досмотр автотранспорта на въездах в столицу, на контрольно-пропускных пунктах вдоль автомагистралей между регионами начались с конца минувшей недели.

«Нечто такое наблюдалось, когда в Ашхабаде проводилась Азиада. В те дни попасть в столицу из велаятов было проблематично. Но после завершения игр проверку автотранспорта и документов у пассажиров стали проводить выборочно. Сейчас снова стали «шмонать» всех подряд. В салон и багажник машины запускают собаку, натасканную на выявление наркотиков или взрывчатки, а проверяющие изучают все записи и отметки в паспорте, сличают фотографии. Чем это все вызвано – никто точно не знает. Народ тихо ропщет, потому что все понимают, что возмущение может обернуться для них более серьезными проблемами», — сообщил житель Куняургенча, во вторник прошедший проверку документов на посту «Мал-яб» автодороги Дашогуз-Ашхабад.

Отсутствие официальной информации о причинах усиления проверок на дорогах рождает у людей разные слухи и домыслы. Кто-то говорит, что совершен побег из тюрьмы, вторые утверждают, что солдат сбежал с автоматом, третьи считают, что это спецоперация по выявлению контрабандного товара и наркотиков. Но большинство поддается слухам о боевиках «Исламского государства», якобы проникших в Туркменистан со стороны Афганистана, дескать, из-за этого ужесточена проверка на дорогах и приняты меры безопасности.

Житель Мары сообщил, что, пока ехал в Ашхабад, его личный автомобиль останавливали и проверяли на каждом посту дорожной полиции. «Если раньше это были только гаишники, то вчера документы листали какие-то новые люди в гражданском, а также полицейские в форме. Кроме этого, всех сперва заставили выйти из машины для личного досмотра, затем осмотрели багажник, покопались в бардачке, проверили салон», — сообщил марыец.

По сообщению источников АНТ, усиление мер безопасности в последние дни наблюдается также по линии государственной миграционной и таможенной служб.

«От трапа лайнера до выхода из здания аэропорта мой паспорт проверили шесть раз, чемодан пропустили через сканер, но потом еще заставили его распаковать и перетрясли содержимое», — сообщил бывший соотечественник, на днях вернувшийся из Туркменистана.

По его словам, еще строже, чем было раньше, стало с соблюдением правил пребывания иностранцев на территории Туркменистана.

«Все дни чувствовал себя под надзором полиции. Два раза ездил в город, чтобы отметиться в миграционной службе, – в день приезда и когда улетал. Но это ладно, так обязаны делать все приезжие иностранцы. Возмутило другое. Миграционщики следили за всеми моими перемещениями, регулярно проверяли, ночую ли я по указанному в анкете адресу или нет. Они трижды приходили и лично убеждались в том, что я ночую там, где обязался, а не у одноклассника или друга, и раза три справлялись по телефону, желая услышать мой голос после 23 часов вечера. И каждый раз напоминали, что за ночлег в ином месте или нарушение правил пребывания каждый иностранец, пусть и бывший гражданин Туркменистана, будет подвергнут крупному штрафу, депортации из страны и запрету на въезд сроком на 5 лет. Все это, поверьте, превращает родину-мать в злую, недоверчивую мачеху», — сообщил по телефону бывший житель Лебапского велаята.

Усиление мер безопасности подтверждают также источники радио «Азатлык». Согласно информации, прозвучавшей в эфире 23 ноября, на въездах в туркменскую столицу появились пункты контроля и досмотра автомототранспорта. Кроме того, действуют мобильные группы из числа работников полиции, службы безопасности, которые на любом участке дороги или на перекрестке могут остановить транспортное средство и проверить документы у пассажиров. По сообщению радио, дополнительные силы выделены на охрану моста через Каракумский канал, окрестностей Куртлинского озера, международного аэропорта и тюрьмы Овадан-Депе, где в том числе содержатся лица, осужденные по религиозным статьям.