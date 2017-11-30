Самоубийство подростков в Туркменабаде: Безответная любовь или влияние секты?

17 ноября в областном центре Лебапского велаята произошло ЧП: десятиклассник 24-й школы Туркменабада по имени Максим покончил жизнь самоубийством, сбросившись с 9-го этажа высотного жилого дома в микрорайоне Гагарин (на фото).

Полиция начала проводить расследование, до глубокой ночи учителя этой и других школ, а также ученики, подвергались многочасовым допросам, потому что за несколько дней до этого инцидента повесилась старшеклассница другой школы города – тридцать восьмой.

В случае с Максимом органы внутренних дел пришли к выводу, что подросток, скорее всего, свел счеты с жизнью из-за безответной любви. Однако в городе среди людей ходят слухи о существовании некой секты, или группы, подталкивающей подростков к самоубийству.

О секте люди говорили потому, что якобы из 24-й школы было два случая самоубийства с разницей в пару дней, однако источники АНТ в Туркменабаде заявили, что, кроме случая с Максимом, в этой школе подобных инцидентов больше не было. О причинах самоубийства девушки из 38-й школы не сообщается.

В настоящее время проверки со стороны министерства образования, полиции и прокуратуры продолжаются во всех средних учебных заведениях города.