Об отсутствии единства среди туркмен. Письмо читателя

Письмо читателя на туркменском языке получено нами через форму обратной связи. Ниже приводим перевод на русский язык. Мнение автора письма может не совпадать с мнением редакции.

***

Здравствуйте, доблестный туркменский народ и туркменские соотечественники!

Я — гражданин Туркменистана. Мучения и страдания, которые сегодня наблюдаются внутри нашей страны, невозможно терпеть. Конечно, если исходить из аргументов некоторых бессовестных и трусливых подхалимов, то экономическим кризисом в стране можно объяснить все, однако, к сожалению, есть нечто другое, что мучает народ. Это трусость министров и других руководителей, а также устные указания, принимаемые главой государства и не облеченные в форму закона, не афишируемые, принятые исподтишка, кулуарно, тихой сапой. Все это способствует криминалу.

Сегодняшние лишения мы можем преодолеть только в единстве. Я спрашивал у представителей разных социальных групп, окружающих меня, кто и когда должен выступить против этих беззаконий в стране, и вот какие ответы услышал.

Чиновник уверен, что инициатива должна исходить от народа, потому что именно народ страдает, а он, чиновник, сытый и довольный, его дети устроены и не нуждаются.

Госслужащий считает, что это как раз прямая обязанность руководства правоохранительных органов, потому что в их подчинении есть тысячи сотрудников, однако они ведут себя, как уличенные в озорстве дети, — опускают глаза ниц и делают вид, что это их не касается. Что в таком случае могут сделать простые смертные, если даже за то, что кашлянут или чихнут во время чаре, они могут лишиться работы и оказаться за решеткой.

Простой обыватель считает, что те, кому нечего терять, кто осужден, могут поднять бунт.

Разная точка зрения у столичных и провинциалов. Житель велаята убежден, что у тех, кто живет в Ашхабаде, гораздо больше запретов, они и должны начать. Столичные жители же считают, что снабжение в столице лучше, а в велаяте многое и за деньги не купишь. Нехватку необходимого ашхабадцы пока не ощущают.

Подобных мнений много, но ни один из опрошенных не высказался о единстве против беззакония. И хотя все перечисленные выше люди являются представителями одного народа, тем не менее часть из них, прислуживая власти, сознательно ущемляет права других. Среди них — продажные аксакалы, а также люди, занимающие посты, именно через них государство проводит свою подлую политику. И когда подобное творится, народ должен тихо объединиться, это его и долг, и право.

Конечно, правоохранители не будут сидеть сложа руки, они ставят своей целью сажать, и самое позорное, что они делают, — заставляют страдать стариков и детей. Вы не охраняете право, вы кто на самом деле? У вас тоже дети, что они вам скажут завтра? Или, может, последуют вашему примеру? Когда вы принимали присягу, разве вы не клялись служить туркменскому народу, а не Бердымухамедову или Муликову лично. Неужели вы станете нищими, если откажетесь исполнять указания, которые ухудшают жизнь людей?! Вы же сами вышли из того народа, с которого теперь снимаете седьмую шкуру…