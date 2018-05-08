В Туркменистане более 25 тысяч человек активно пользуются Фейсбуком, из них 24% пользуются этой социальной сетью ежедневно. Такое заявление 7 мая сделал заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, выступая в Женеве на слушаниях по национальному докладу Туркменистана о выполнении им обязательств в области прав человека. Слушания прошли в рамках 30-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО).
По словам замминистра, 42% пользователей – женщины, 58% — мужчины.
«В Туркменистане нет ограничений на использование интернет сайтов», — отметил Хаджиев.
Фейсбук в Туркменистане, как и некоторые другие социальные сети, например, «Одноклассники», заблокированы единственным провайдером – государственной компанией «Туркментелеком». Доступ к ним возможен только с использованием VPN и прокси-серверов, многие из которых также заблокированы.
3 комментария к записи «В. Хаджиев: В Туркменистане более 25 тысяч человек активно пользуются Фейсбуком»
Какой молодец этот хаджиев — врёт и не краснеет.
А вепашка знатный балабол, пусть лучше расскажет на какие средства его жена содержит свои салоны красоты и скупает квартиры по городу.
А еще пусть расскажет, как выкидывает из понравившихся квартир его родственникам русских оказывая давление на суд, вопреки конституции и остальным законам Туркменистана. Он же комитетчик и считает, что ему все можно. И этот человек рассказывает о соблюдении прав человека, когда сам их нарушает.