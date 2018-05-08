В. Хаджиев: В Туркменистане более 25 тысяч человек активно пользуются Фейсбуком

08.05.2018 в рубрике Лента. Метки: , 3 390

В Туркменистане более 25 тысяч человек активно пользуются Фейсбуком, из них 24% пользуются этой социальной сетью ежедневно. Такое заявление 7 мая сделал заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, выступая в Женеве на слушаниях по национальному докладу Туркменистана о выполнении им обязательств в области прав человека. Слушания прошли в рамках 30-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО).

По словам замминистра, 42% пользователей – женщины, 58% — мужчины.

«В Туркменистане нет ограничений на использование интернет сайтов», — отметил Хаджиев.

Фейсбук в Туркменистане, как и некоторые другие социальные сети, например, «Одноклассники», заблокированы единственным провайдером – государственной компанией «Туркментелеком». Доступ к ним возможен только с использованием VPN и прокси-серверов, многие из которых также заблокированы.

ОБСУДИТЬ (3)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Путин усомнился в реализации ТАПИ, Бердымухамедов не поехал на саммит СНГПутин усомнился в реализации ТАПИ, Бердымухамедов не поехал на саммит СНГ
Отчет Туркменистана Комитету ООН по правам человека. День второй (коротко)Отчет Туркменистана Комитету ООН по правам человека. День второй (коротко)
Без подлинной оппозиции и разумного плюрализма. ОБСЕ оценила президентские выборы в Туркменистане Без подлинной оппозиции и разумного плюрализма. ОБСЕ оценила президентские выборы в Туркменистане 
Дашогуз: По должности редактор, по замашкам – диктаторДашогуз: По должности редактор, по замашкам – диктатор

3 комментария к записи «В. Хаджиев: В Туркменистане более 25 тысяч человек активно пользуются Фейсбуком»

  2. А вепашка знатный балабол, пусть лучше расскажет на какие средства его жена содержит свои салоны красоты и скупает квартиры по городу.

    Ответить

  3. А еще пусть расскажет, как выкидывает из понравившихся квартир его родственникам русских оказывая давление на суд, вопреки конституции и остальным законам Туркменистана. Он же комитетчик и считает, что ему все можно. И этот человек рассказывает о соблюдении прав человека, когда сам их нарушает.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.