Дочь разыскивает пропавшую в Ашхабаде мать 

Не столь часто приходится слышать истории о пропаже людей в Туркменистане, а потому то, о чем нам написала бывшая жительница Ашхабада Ольга Вериялова, заслуживает не просто внимания, но и всяческой помощи.

Итак, жила в столице, на улице Островского, 10-а, кв. 10, семья Галины Петровны Мешковой, 1940 г.р. Сама Г. П. Мешкова много лет проработала учительницей английского языка в ашхабадской школе-интернат №1, на ул. Чехова. В начале нулевых, когда случился очередной массовый исход из страны русских и русскоязычных, члены семейства – муж, его дети от другого брака, родственники учительницы – тоже покинули Туркменистан. У пожилой женщины не было на тот момент ни статуса переселенца, ни гражданства Российской Федерации, да и уезжать куда-либо с привычного места она категорически отказывалась. Осталась в своей квартире, которая даже не была приватизирована.

Дочь Ольга была рядом. Учась в мединституте, она вышла замуж за афганского студента, тоже медика. После учебы оба работали, родили двоих детей. Но вскоре Ольгу уволили, а мужниных денег, одному работавшему на скорой помощи, семье не хватало. В какой-то момент мужчина решил бросить все и уехать к себе на Родину. А спустя год, в 2004 году, позвал к себе семьею, и Ольга вместе с детьми уехала к мужу. Планировала ненадолго, а вышло, что живут там уже 14 лет.

С мамой оставались на телефонной связи. Дочь звонила, и мама говорила, что живет не одна, пускает к себе квартирантов, это, якобы, дает ей прибавку к пенсии.

В конце 2013-го, за месяц до наступления нового года, мать и дочь поговорили в последний раз. Когда Ольга позвонила, чтобы поздравить маму с наступающим 2014 годом, трубку никто не взял. Обеспокоенная женщина набрала номер соседей, и те сообщили странные новости: квартира продана, сделали это квартиранты, а саму Галину Петровну увезли «куда-то в Чоганлы». С тех пор никто из общих знакомых пожилую женщину не видел и ничего о ней не слышал. Известно только, что нынешнего владельца квартиры зовут Мамед Мамедов.

«Я разыскала маминых бывших учеников, — пишет Ольга Вериялова, — просила их о помощи в поисках. Каждый тут же соглашался помочь, но как только наведывался по нашему адресу на Островского – тут же переставал мне отвечать и продолжать общение».

К сожалению, у автора сообщения нет ни одной маминой фотографии, мы тоже пытались найти какие-нибудь фотоснимки в социальных сетях, но групп выпускников школы-интерната №1 г. Ашхабада нет ни в «Одноклассниках», ни «ВКонтакте». Но мы все-таки надеемся на отклик наших читателей на сайте АНТ и в группах проекта в соцсетях. Если вы знакомы с Галиной Петровной Мешковой, были ее учеником или, может быть, она учила вашего ребенка, либо вы жили по соседству или еще каким-то образом знали/знаете эту женщину, то напишите нам, пусть даже анонимно. Возможно, у кого-то в домашнем архиве сохранились фотографии, на которых есть учительница Г.П.Мешкова, мы будем очень благодарны за присланный снимок. По некоторым сведениям, пожилая женщина может находиться в доме для престарелых.

На данный момент ей идет 78-й год, возраст, когда человек становится доверчивым, и его легко обмануть. Возможно, Галине Петровне нужна немедленная помощь. В любом случае, дочь хочет найти свою мать либо узнать все, что с ней случилось 4,5 года назад.