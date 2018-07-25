Туркменесуэла

Макс Ламбертсон (The Economist)

Туркменистан нашел решение проблемы массовой эмиграции. Людям просто запретили уезжать

Казалось бы, занимая четвертое место в мире по запасам газа и обладая небольшим населением в 5 млн человек, Туркменстан должен процветать…

Гражданам Туркменистана безусловн о разрешается выезжать за границу, заверила в середине апреля миграционная служба страны. Такое заявление последовало в ответ на сообщения о том, что мужчин младше 30 лет не допускают на международные авиарейсы. И тем не менее, в последние несколько недель появились новые сведения о том, что теперь уже лицам до 40 лет запрещено покидать страну. Власти настолько отчаянно пытаются остановить эмиграцию, похоже, что они просто не подпускают граждан к самолетам.

Казалось бы, занимая четвертое место в мире по запасам газа и обладая небольшим населением в 5 млн человек, Туркменстан должен процветать. Но руководство страны вышло из соглашений с Ираном и Россией, оставив Китай единственным покупателем своего газа. Значитальная часть выручки от продажи газа в Китай идет на погашение кредита, выделенного на строительство трубопровода, по которому этот газ и поставляется. Еще часть растрачена на «белых слонов», таких как огромный пустой аэропорт в форме сокола и роскошный призрачный морской курорт на Каспийском море. Ну и еще солидный кусок денег был спрятан за границей. По данным Банка международных расчетов, 23 млрд долларов США из Туркменистана находятся на счетах в Германии, хотя владельцы этих счетов не раскрываются.

А экономика Туркменистана находится в кризисе. Правительство зафиксировало обменный курс местной валюты — маната, на уровне 3,5 к 1 доллару, хотя на «черном рынке» курс доходит до 25. Для поддержания режима [фиксированного курса] правительство прибегает к строгому валютному контролю, включая жесткие ограничения на международные переводы.

Сумма, которую граждане Туркменистана, находясь за границей, могут снимать со своих банковских счетов через банкоматы — единственный способ воспользоваться официальным обменным курсом — ограничена 12 долларами в день.

Нехватка иностранной валюты не позволяет компаниям обспечивать объемы импорта, что уже вызвало инфляцию. В государственных магазинах с фиксированными ценами выстраиваются длинные очереди. Кассиры проверяют у покупателей документы, обслуживая только местных жителей. Валютная засуха затрудняет получение платежей иностранными компаниями, а репатриация прибыли вообще становится практически невозможной. Информационное агентство «Рейтер» в июне сообщило, что турецкие компании, работающие по контрактам с правительством Туркменистана, не получают деньги годами.

Сводя концы с концами, правительство также прибегло к увольнениям, причем даже в важнейший газовой отрасли. Иностранные аналитики оценивают уровень безработицы в 50-60 процентов, при этом многие жители Туркменистана вынуждены перебиваться случайными заработками, такими как услуги такси. Сотрудники полиции с их низкими зарплатами нашли способ извлекать из этого выгоду, штрафуя людей за езду на грязных автомобилях. Неудивительно, что голодные, безработные туркмены ищут удачу на стороне — или… хотели бы поискать, если бы правительство им позволило.

Перевод — «Гундогар»