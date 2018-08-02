Могущество туркменской бюрократии. Как в стране получить справку о несудимости?

О массовой миграции из Туркменистана АНТ писали уже не раз. Люди уезжают из страны «Эпохи могущества и счастья» в Турцию, Кипр, Россию и другие страны в поисках работы, стабильности и нормального будущего. Власти пытаются остановить потоки людей, затягивая процесс оформления паспортов и произвольно снимая граждан с рейсов за рубеж. Сегодня мы расскажем о том, какие сложности испытывает население при получении справки о несудимости – одной из обязательных бумаг в пакете документов для выезда на постоянное место жительство за границу. Следует отметить, что данная справка необходима и для трудоустройства в самом Туркменистане.

Раньше особого спроса на этот документ не было, сообщил АНТ бывший работник полиции. Он увеличился лишь в последние годы. Еще пару лет назад справку давали в органах по месту жительства в тот же день, а сегодня процесс усложнился настолько, что без взятки получить ее практически невозможно.

Такое ощущение, что в полиции работают случайные люди. Никто ничего не знает. Подойдешь к одному, он отсылает в такой-то кабинет, а там либо закрыто, либо рявкнут что-то и пошлют на другой этаж. В новом месте говорят, что справки делают в МИД или в министерстве юстиции. Люди едут туда, но зря – эти ведомства подобными документами не занимаются.

По информации тех, кто недавно получал вожделенную справку, на самом деле, первой инстанцией является адвокатская контора. Именно там составляется запрос в полицию о выдаче просителю нужной справки. Стоимость услуги – 60 манатов. Далее человек должен пойти на почту и отправить запрос в свое отделение полиции заказным письмом. Отнести запрос в полицию самостоятельно – не вариант: запрос не примут и ответа не дадут, такое у МВД указание.

Ждать ответа приходится от недели и выше. При поступлении письма в УВД его передают соответствующему участковому, который посылает запрос в информационное бюро. Участковый во всей этой схеме – фигура ключевая. Он отлично знает, кто затребовал справку и зачем она ему понадобилась. Если для выезда на ПМЖ, то, значит, документ ему нужен срочно.

«Участковый звонит, говорит, что ему поступил запрос. При личной встрече он с искренним сожалением заявляет, что справку дать не может, толком причин не объясняет, таков, якобы, порядок… Но потом намекает, что за “благодарность” можно что-нибудь придумать. Размер «спасибо» – 400 манатов, и справка у вас на руках на следующий же день», — сообщил источник.

Основная проблема, считают наблюдатели, это отсутствие конкретной и четкой информации о том, где и в какие сроки можно получить необходимый документ. Собственного сайта у туркменского МВД нет, а веб-страницы МИД и министерства юстиции такой информации не предоставляют. В областных и городских управлениях полиции нет никаких стендов с подобной информацией. Этим и пользуются нечистые на руку участковые.

Вторая проблема – это бюрократия. В России можно получить справку об отсутствии судимости, не выходя из дома, через сайт госуслуг, и совершенно бесплатно. Так же система работает и в соседнем Казахстане. В нашей же стране процесс не только не упрощается, а наоборот, усложняется, обрастая дополнительными бюрократическими проволочками и взятками.

Особенно страдают туркменские женщины, выходящие замуж за рубежом. В Стамбуле и Анкаре сотни соотечественниц каждый день осаждают туркменские консульские учреждения с целью получить заветную справку. Консульство принимает заявление, отправляет его в МИД, оттуда запрос перенаправляется в МВД и дальше, по цепочке, обратно. Процесс занимает от одного до нескольких месяцев.

В туркменских группах различных социальных сетей тема получения справки о несудимости поднимается едва ли не в каждом третьем-четвертом посте: участники интересуются друг у друга, как обойти бюрократические преграды, как ускорить процесс, стоит ли ехать за справкой в страну или лучше найти пути-выходы, оставаясь за рубежом… Те, кто уже прошел этот путь, делятся своим опытом, и все равно спустя день-два тема поднимается вновь.

«Не зря народ бежит от могущества туркменской бюрократии и от счастья отдельных полицейских и чиновников, зарабатывающих на несовершенстве данной процедуры», — отметил наблюдатель АНТ.

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