«Боюсь стать мстителем». Письмо читателя

Глубокий экономический кризис, охвативший Туркменистан, без сомнения, усложнил жизнь простых граждан страны. Рост цен на товары первой необходимости, безработица и нехватка денег, многочисленные ограничения и запреты, социальная несправедливость и полицейский произвол, повальное взяточничество во всех властных и правоохранительных структурах не только удручающе действуют на психику масс, но и способствуют радикализации всего туркменского общества. В поисках ответа на свои вопросы, а также выхода из создавшейся сложной ситуации у некоторых возникает желание совершить какие-то кардинальные действия, пойти на отчаянные и крайние шаги.

Недавно на почту АНТ пришло тревожное письмо на туркменском языке. Автор написал: «Meni saklañ, ýogsam ar alyjy bolmakdan howatyrlanýan!» (Боюсь, что начну мстить всем, остановите меня!)

Нам удалось наладить с автором связь и пообщаться. Важно было понять, что на самом деле движет человеком. В результате многочасовой переписки удалось убедить его успокоиться и для начала высказаться, облегчить, так сказать, душу. В итоге получился монолог отчаявшегося человека, и этот рассказ «Альтернативные новости Туркменистана» выносят на суд своих подписчиков.

«Вы думаете, что я один такой, кого посещают мысли о мщении? Нет! Вот недавно сосед признался, что он тоже часто представляет себя в роли киллера и мысленно убивает своих обидчиков. Каких, спрашиваю, обидчиков? А всех, отвечает, кто, пользуясь своей властью и руководствуясь личными интересами, не по закону решают человеческие судьбы. Избавлю, говорит, людей хотя бы от пары таких негодяев, чтобы больше не унижали, не беспредельничали и не отправляли безвинных людей за решетку. «Прикончил бы их всех, чем остудил бы себя изнутри…», — это его слова.

О себе же скажу так: я – обычный человек и до сих пор считал себя законопослушным гражданином. Думаете, я хочу стать преступником и закончить свою жизнь в тюрьме? Конечно, нет! Но я не знаю, как разорвать тот замкнутый круг, в котором нахожусь. Я все чаще ловлю себя на мысли, что пребываю в состоянии крайнего ожесточения и ненависти, мне все труднее сдерживать себя, а в голову лезут разные нехорошие мысли. Как, скажите, оставаться безразличным, если постоянно сталкиваешься с социальной и правовой несправедливостью? Терпеть? Жена мне так и говорит: терпи, все образуется. А я уже не в состоянии терпеть, во мне нет веры в то, что станет лучше.

Кто-то может посоветовать: пиши жалобы в высокие инстанции вплоть до президента. Да пустое это занятие, сам не раз в этом убеждался на собственном примере и на примере своих знакомых. Почему гарант наших конституционных прав не отвечает и никак не реагирует на обращения своих граждан, как это делает, скажем, тот же российский президент? Более того, получается только хуже: если обратишься с жалобой, тебя же могут обвинить во всех смертных грехах, чтобы не жаловался впредь. Бейся хоть головой об стенку, но твоего обидчика в лице начальника предприятия или сотрудника правоохранительных органов никогда не накажут по твоей жалобе, потому что ты – простой гражданин. Зато тебя выставят дураком, объявят клеветником, жалобщиком, в худшем случае сделают изгоем…

Обращаешься с заявлением в полицию или прокуратуру, у сотрудников этих органов тут же на лицах появится плохо скрываемый интерес: а что я с этого буду иметь? Проблема быстро решится, если этот интерес будет удовлетворен. Закон и правосудие на стороне тех, кто с деньгами.

Лет пять назад я стал свидетелем похищения средь бела дня одной несчастной женщины, причем рядом со зданием велаятского управления полиции. По горячим следам сообщил следователю-женщине. Та выслушала, пододвинула ко мне телефон и сказала: «Звони сам в полицию!». Я удивился: а вы кто, разве не работник полиции? На что получил ответ: у каждого, дескать, своя работа, этим пусть занимаются мои коллеги… Я тогда подумал: раз работник полиции проявляет безразличие, то зачем мне искать приключения на свою голову. Да и где гарантия, что самого не привлекут в качестве подозреваемого, ведь у нас и такое возможно.

Кстати, у той истории было продолжение. Едва ли не на следующий день по городу разнеслось известие, что в одном жилом квартале нашли тело молодой женщины, убитой с особой жестокостью. Может, это та самая, мучился я вопросом, а потом все же пошел в городской отдел полиции и рассказал уполномоченному угрозыска про то, что видел накануне. Тот выслушал меня и сказал: иди домой, мы сами во всем разберемся. Ни заявления не спросил, ни объяснительной… Вот так у нас реагируют на сигналы граждан.

Полное равнодушие там, где нечем поживиться, и, наоборот, невероятная прыткость, если реально сорвать куш, — это то, что отличает туркменских «правоохранителей». Им кажется, более того – они уверены, что спокойно могут творить беззаконие, и им ничто не угрожает, никто не решится на месть. Однако это жестокий просчет! Скажу про себя. Злость и ненависть к полицейским за их равнодушие, их единственный интерес к взяткам, большим деньгам переполняют меня и выжигают огнем все нутро. Поэтому и прошу остановить меня, чтобы не произошло непоправимое, самому мне все труднее сдерживать себя.

Терпеть беззаконие и произвол нет мочи не у одного меня. Немало найдется отчаянных голов, готовых пойти на крайность. Родственник моей жены, недавно освободившийся по помилованию из колонии, подтвердил мою убежденность, что знает немало людей, готовых уничтожать продажных ментов, прокуроров и судей-взяточников. Он сказал, что за колючей проволокой очень много тех, кто готов даже примкнуть к ИГИЛовцам, если те вдруг придут в Туркменистан. «В них столько злости и ненависти к ментам, что остановить их, если что, будет сложно», — так сказал этот человек.

А вот еще один пример, который вынуждает тревожиться и не рассчитывать особо на спокойную жизнь. Сын знакомого, служивший на туркмено-казахской границе, рассказывал отцу про продажность туркменских таможенников. Грязные деньги, или, как у нас говорят, «харам пул», некоторым из них настолько затмили разум, что эти барыги в погонах потворствуют контрабандному ввозу в страну оружия. Вот вам слова этого парня: «Контрабандисты предварительно договариваются о сумме с конкретным инспектором таможни и в день его дежурства на КПП «Темир-баба» провозят стрелковое оружие в разобранном виде». И я этому нисколько не удивляюсь и верю на сто процентов, потому что в коррумпированной стране так: есть деньги – есть и оружие. И кто знает, в чьи руки оно попадает…

Убежден, что народ еще предъявит свой счет власть имущим и сделает это, как только представится удобный случай. В этой связи я бы хотел обратиться к «товарищам»: знайте, что вы сами способствуете появлению «народных мстителей», это вы приумножаете в стране недовольство и провоцируете озлобленный народ на массовые акции гражданского неповиновения. И не дай, Аллах, этому произойти, потому что в таком случае рассчитывать вам на самих себя будет бессмысленно – вы, сплошь заполонены мздоимцами и будете в первую очередь спасать свои шкуры.

Учтите, я никого ни к чему не призываю, упаси, Аллах! И не надо примерять сейчас на меня статьи Уголовного кодекса типа «экстремизм» и «разжигание вражды». Я лишь предупреждаю, что многие находятся на грани, стоит только вспыхнуть искре. Так что самое время президенту прекратить уже заниматься самолюбованием, а остановить полицейско-судебный беспредел и очистить государственные и правоохранительные органы от бездушных, погрязших в коррупции работников.

«Не забывайте, господа в погонах, что силу народа туркмены сравнивают с силой горного селя, потока, который сокрушает все на своем пути. Чтобы до этого не дошло, прекратите испытывать долготерпение народа, не провоцируйте его на отчаянные действия!»

Письмо перевел и от имени АНТ общался с автором Азат Хатамов.