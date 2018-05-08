За 2017 год омбудсменом Туркменистана рассмотрено 439 обращений

08.05.2018 в рубрике Лента. Метки: 177

В апреле-декабре 2017 года уполномоченный по правам человека Яздурсун Гурбанназарова рассмотрела 439 обращений граждан, из которых 254 поступили в аппарат омбудсмена в письменной форме. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, выступая в Женеве на слушаниях по национальному докладу Туркменистана о выполнении им обязательств в области прав человека.

О сути обращений туркменский дипломат не упомянул.

Уполномоченный приняла участие в четырех конференциях, семинарах и совещаниях, в том числе на заседании совета по правам человека ООН. За указанный период омбудсмен провела 8 встреч с международными организациями и дипломатами, аккредитованными в Туркменистане.

Слушания по национальному докладу прошли в рамках 30-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО).

Отметим, что на практике достучаться до аппарата омбудсмена невозможно. Справочная служба «09» номеров телефона аппарата не дает. В Институте демократии и прав человека при президенте Туркменистана также контактов омбудсмена не дают. До недавнего времени никаких контактных данных уполномоченного по правам человека в свободном доступе не было.

В декабре «Хроника Туркменистана» опубликовала эти данные: рабочий телефон: +99312380531, адрес: Ашхабад, ул. Навои 86 (бывшее здание министерства юстиции).

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