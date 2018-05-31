В Ашхабаде от женщин не туркменской национальности требуют носить длинные платья

31.05.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. 312

На улицах Ашхабада участились случаи замечаний женщинам не туркменской национальности относительно их внешнего вида. По словам корреспондентов Азатлыка, неизвестные мужчины подходят к женщинам на улицах и выдвигают требования носить длинные, типичные для туркменской национальной одежды, платья.

«Женщинам, которых я точно знаю, было от 40 до 60 лет. Они не туркменки. К двум подошли на остановке автобуса, к одной на улице, еще к двум на русском и текинском базаре. В трех случаях мужчин было по двое, в двух — один. Все они были одеты «официально», в черных костюмах и белых рубашках с галстуками. Никто из них во всех случаях не представился. Но были предельно вежливы», — сообщает корреспондент Азатлыка.

По ее словам, все говорили одно и тоже, вы живете в мусульманской стране, надо учитывать национальные традиции, надо быть скромнее, переходить на платья, в платьях красивее.

Как отмечает корреспондент Азатлыка, во всех случаях женщины дали отпор.

«Они во всех случаях получили отпор. Одна сказала им: «Что вам совсем нечем заняться? Лучше следите за ростом цен на базарах и магазинах«. Другая: «Мы прежде всего живем в демократической стране, как говорят в газетах и на телевидении. А, если вы хотите, чтобы все женщины, к тому же не туркменки, носили национальные платья, то покажите пример. Почему вы носите европейский костюм? Одевайте балаки и галоши. Перестаньте пользоваться парфюмом. И почему от вас пахнет сигаретами? Пересаживайтесь с автомобилей на ослики».

Блюститель нравов, со словами «с вами трудно разговаривать, но вас предупредили», ретировался. В остальных случаях женщины возмущенно говорили о дискриминации», — рассказал корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Вместе с тем, по его словам, по городу идут слухи, что за брюки женщин начнут штрафовать, на Авазе запретят купаться не только в бикини, но и цельных купальниках. Можно будет только в длинных платьях.

В начале мая сообщалось о случаях задержания полицией Ашхабада женщин, в связи с их внешним видом. Тогда, задержанным жительницам Ашхабада, которые были в длинных платьях, выдвигали требования не носить узкие, облегающие тело одежды, а также воздержаться от пользования макияжем. Азатлыку стало известно о нескольких случаях, когда женщины подверглись оскорблениям, угрозам сообщить на работу и денежному штрафу.

В конце апреля у сотрудниц госучреждений Туркменистана стали требовать воздержания от окраски волос, макияжа, яркого маникюра. Также сообщалось, что одежда женщин должна быть длинной, касаться пола и не облегать тела. В некоторых учреждениях от женщин требуют ношение национальных туркменских штанов — балаков, объясняя необходимостью «помнить исторические и культурные традиции туркмен и не терять национальные корни». Издание «Хроника Туркменистана сообщало об унизительной проверке наличия штанов у сотрудниц некоторых госучреждениях Дашогуза.

В начале апреля Азатлык сообщал о запрете на ввоз и продажу в Туркменистане женских купальников и шорт. Тогда же сообщалось о том, что женщинам, работающим в государственных организациях, запретили красить ногти, наращивать ресницы, а также о случаях задержания на таможне краски для волос и веществ, предназначенных для наращивания ногтей.

Тему наличия дресс-кода и пропаганды традиционной туркменской одежды в Туркменистане, чиновники официально не комментируют, СМИ страны не освещают. Вместе с тем власти страны уделяют повышенное внимание внешнему виду населения, в первую очередь учащихся школ, высших учебных заведений, госслужащих, а также чиновников различного уровня и участников официальных мероприятий.

Источник: Радио Азатлык

 

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