Туркменистан: Бесправные дети эпохи Аркадага

Тема инвалидов – взрослых и детей, а также малолетних и совершеннолетних сирот продолжает волновать читателей АНТ в Туркменистане. На днях мы получили полное тревоги и возмущения сообщение о судьбе нескольких выпускников интерната в г. Туркменбаши. Шесть человек, среди которых девушки по фамилиям Атаева, Ладыкина и Байрамова, а также молодой человек Мухаммед Халлыев на протяжении четырех лет не могут добиться признания их гражданами своей страны.

Все эти ребята считаются людьми с задержкой развития, что и неудивительно, так как они проживали и учились во вспомогательной школе-интернат. Многочисленные их обращения в прокуратуру, суд, хякимлик, паспортный стол с просьбой о выдачи им паспортов ни к чему не приводят – ребята остаются людьми без гражданства. Из интерната их попросили тут же, как только все они достигли совершеннолетия. Идти им некуда. Не имея паспорта, устроиться на какую-либо работу невозможно.

Тот же М. Халлыев до интерната в Туркменбаши проживал в детдоме г. Балканабада. Это сиротское учреждение в свое время считалось лучшим в стране, его неоднократно посещал С. Ниязов – первый президент Туркменистана, дети ни в чем не нуждались. Сегодня о балканабатском детском доме этого не скажешь…

А вот другой случай. Олег (фамилию уточнить не удалось) – бывший питомец казенного учреждения в Абадане (бывший Безмеин). Сегодня ему уже сорок лет, но у него, как и у выпускников интерната в Туркменбаши, нет ни паспорта, ни угла для проживания, ни работы. Его отправили на все четыре стороны — выживай, как сможешь. Олег за копейки стал работать то в одной семье, то в другой, находясь на правах раба. Ему и еще нескольким таким же, как он, выпускникам детдома, давали общежитие, но потом по непонятным причинам лишили и этого жилья.

Еще две бывшие питомицы абаданского детского дома влачат жалкое существование, проживая в квартире пьющего инвалида, который им никем не приходится. Но ради какого-никакого угла девушки вынуждены терпеть издевательства и причуды старика.

Человек, близкий к социальному сиротству в Туркменистане, так комменитирует ситуацию:

«Добровольное усыновление сирот туркменскими гражданами или оформление опеки над детьми, чьи родители лишены прав, в нашей стране практически не распространено. Будущего у выпускников сиротских учреждений никакого нет. Их выпихивают из детских домов и школ-интернатов, как только те достигают совершеннолетия. Чтобы выжить, юноши идут в рабство, а девушки становятся проститутками. В последствии каждого из них ждут тюремные нары».

Официальные СМИ, в огромном количестве украшая свои страницы фотоснимками президента Г. Бердымухамедова в окружении детей, не устают умиляться, называя их детьми Аркадага, а их детство счастливым и беззаботным. Однако, как назвать тех детей, кто волею судьбы оказался в интернате для инвалидов?

Педагог, работающий в одном из таких интернатов, утверждает, что неоднократно лично отправлял жалобы в министерство образования, а также адресовал их президенту. Факты, которые приводились в этих обращениях, не могут не шокировать. Работники интернатов воруют половину из того, что выделяет государство на содержание ребёнка-инвалида в интернате. А то, что жители и предприниматели приносят в эти учреждения в качестве садака (пожертвование), идут как неучтённые средства и присваиваются администрацией в лице директоров. У туркмен състь или присвоить то, что предназначего сироте, считается позором, мерзостью и несмываемым грехом.

В интернатах не встретишь ни одного более или менее упитанного ребёнка, все они худенькие от постоянного недоедания. Педагог задается вопросом, а принимаются ли эта благотворительность и эти садака, если они не доходят до тех, кому предназначены? Вопрос риторический…

Другой немаловажный факт – это образование, получаемое в интернатах. Почему-то на всех детей ставится ярлык «задержка развития». По утверждению того же педагога, все дело в том, что с детьми некому работать. Одна из матерей девочки — инвалида по слуху, приводит пример, что после открытия нового интерната, в котором собрали детей со всеми видами инвалидности, сюда на работу не перевели ни одного педагога из старых учреждений, а набрали выпусников педагогических учебных заведений, многие из которые впервые в жизни увидели детей с нарушением слуха. У этих «специалистов» нет ни знаний, ни навыков обучения грамоте инвалидов по слуху. Поэтому единственное, что они требуют от своих воспитанников, это сидеть 45 минут урока, сложив на парте руки, и не двигаться. Господин президент, говорит мать девочки, эти дети не смогут прочесть даже ваши трактаты о лекарственных травах, озаботьтесь этим обстоятельством!