«Зубная» боль туркменской медицины

АНТ неоднократно поднимали тему здравоохранения в Туркменистане. Предметы обсуждения были самые разные: коррупция в медицине, низкая квалификация врачей, высокий уровень заболеваемости, поиск населением медицинской помощи за рубежом… И всякий раз очередная публикация на одну из названных тем вызывает читательские отклики. Авторы задаются вопросом, как при президенте-медике отечественное здравоохранение дошло «до ручки»…

Но стоит уточнить – президент не просто медик, а стоматолог. Казалось бы, чего стоит Бердымухамедову именно в своей профессиональной отрасли медицины навести порядок, вывести стоматологию страны на уровень, равный международному, всё для этого в стране имеется. Всё, да не всё. Нет узких специалистов, в частности, пародонтологов; нет налаженных государственных поставок основных и вспомогательных материалов для стоматологических кабинетов, большинство врачей заказывают их или сами привозят из Москвы и дальнего зарубежья.

Вот одна из многочисленных историй, рассказанная в сообщении из Ашхабада. Автор пишет:

«У моего мужа появились проблемы с деснами, стали оголяться шейки зубов, даже корень стал виден. Пошел в новый стоматологический центр, показался врачу. Тот сказал, ничего серьезного, 5 дней лечения антибиотиками и профессиональная чистка. Прописал мазь для десен и велел купить зубную щетку с мягкой щетиной. И еще 200 манатов заплатить, но не в кассу, а ему лично.

Лечение и рекомендации дали лишь временный эффект, проблемы вернулись. Муж пошел к другому врачу. Ее вердикт: проблема не во рту, а в… животе. Почистила зубы и попросила 100 манатов в свой карман, а не в кассу.

Мы засомневались, что все «дело в животе», и стали искать специалиста именно по деснам, то есть пародонтолога. Но таковых не было, ведь наш мединститут готовит только протезистов и хирургов, умеющих лишь удалять, вставлять, лечить кариес. Наконец, нашли знающего врача старой школы с большим опытом, который работает совсем даже не в оборудованном по последнему слову медицинской техники стомцентре, не где-то в отделении челюстно-лицевой хирургии Международного центра диагностики и лечения заболеваний головы и шеи, а принимает в частном порядке. Так вот этот доктор даже после беглого осмотра сказал, что у моего мужа серьезная проблема – рецессия десен, и что ему срочно надо ехать в Москву, потому что никто в Туркменистане не сможет до конца вылечить его заболевание, здесь просто не готовят таких специалистов».

Работал в Дашогузе врачом-стоматологом Назар Нурымов, которого уже, к сожалению, нет с нами. Так вот он рассказывал, что заболевания пародонта – одна из наиболее распространенных патологий в Туркменистане. Люди теряют зубы из-за болезней десен намного чаще, чем из-за кариеса. Многие к 50 годам остаются почти без зубов, а заниматься протезированием ротовой полости при пародонтозе бессмысленно. Почему в стране такая беда? — А кто это изучал? — отвечал Нурымов вопросом на вопрос.

Отсутствие профилактики – проблема из проблем в Туркменистане. Население, особенно на периферии, часто вообще не чистит зубы, а что такое зубная нить и другие средства очистки межзубных промежутков, большинство их сельских жителей знать не знают. Да даже если бы знали, то покупать эти средства вряд ли стали бы. У людей денег не хватает на самое необходимое, что уж говорить о зубных щетках, пасте, нити и прочем…

«Бердымухамедов столько всяких никому не нужных книг выпустил, лучше бы как бывший стоматолог популярно и доходчиво написал про то, как с детства беречь зубы, и сделал бы такую книжку обязательной к прочтению в детсадах, школах, всем родителям», — высказал мнение житель Мары, которому в стоматологическом кабинете при лечении зуба занесли гепатит.

Когда-то в 90-х годах прошлого столетия в Дашогузском велаяте работал проект по обучению сельских ребятишек навыкам гигиены, в том числе ежедневному и правильному уходу за полостью рта. Несмотря на непродолжительное время работы, успех проекта был заметным: дети не только сами прониклись необходимостью мыть руки перед едой, чистить зубы дважды в день, но и побуждали к этому своих родителей. Однако проект не понравился местным властям, он спонсировался из-за рубежа, и его под надуманным предлогом закрыли. Кому сделали этим хуже?…

Стоматологи в Туркменистане могут возразить: студентов мединститута учат, как лечить болезни пародонта. Да, конечно, курсом этот раздел изучается, и в принципе стоматолог-терапевт имеет представление, о чем сигнализируют кровоточивость десен, расшатывание зубов, воспалительный процесс во рту. Чаще всего пациенту назначат инъекции с антибиотиками, которые принесут лишь временное облегчение, но не решат проблему. Вообще инъекции в десны – это не только вчерашний день в развитых странах, но гораздо старше.

«Лет 25 назад один врач при осмотре полости рта сказал мне: «А вот эти зубы ты потеряешь». Так оно вскоре и случилось. Передние зубы вышли со своего места. До сих пор я пожинаю «плоды» того лечения и того предсказания. А все почему? Врач был теоретик, но не практик. Он знал, что у меня начинающийся пародонтоз, но не мог его лечить. Выпускник туркменского мединститута». Это история из еще одного письма из Дашогузского велаята.

Неудивительно поэтому, что все больше людей ездит за диагнозом и лечением куда-нибудь за рубеж, и среди них встречаются те, кто ищет помощи у стоматологов. И это притом, что везде лечение болезней полости рта считается одним из наиболее дорогостоящих и далеко не каждому по карману. А ведь чего, казалось бы, проще организовать эту работу у себя в стране, для чего есть главное, вернее, главный — президент-стоматолог, одно слово которого – закон для исполнения. И туркменистанцы могли бы стать нацией с самыми здоровыми зубами и самой красивой улыбкой.

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