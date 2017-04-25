Очередной шабаш в концлагере могущества и счастья

24.04.2017 Наталия Шабунц (Хроника Туркменистана)

После того, как разобрали участок новой дороги на перекрестке улицы Андалиба и Московского проспекта вместе с новейшей металлической конструкцией «Земля» для строительства туннеля (а чем думали раньше?!), жители окрестных домов три с лишним месяца жили и днем, и ночью под страшный грохот техники. И мечтали об окончании бесцеремонной интенсивной стройки, когда гонятся за сроками и совсем не думают о людях.

Вечером 15 апреля, около моего дома (Мир2/4, дом 7), рядом с туннелем, с внутренней стороны началась громкая суета. Там, где раньше была зеленая зона, а теперь сплошной асфальт на фоне уродливой горки, которую раньше скрывала зелень, и где так и не построили детскую площадку, громко, как всегда, заверещали машины с мигалками, прогоняя частный транспорт с насиженных мест. Легковушки, чьи хозяева срочном порядке не обнаружились, забрали эвакуаторы. Стало понятно, что святой миг открытия туннеля приближается.

Позже раздался страшный грохот. Я не поверила своим глазам: аккуратно сложенные рабочими во время демонтажа дороги практически новые бордюрные блоки стал сбрасывать вниз бульдозер. Я даже выбежала из дома, чтобы вплотную зафиксировать это безобразие и преступную расточительность.

16 апреля, в день Пасхи, в нашем доме в ряде квартир срезали решетки на окнах, оставшиеся бельевые блоки и веревки перед балконами. Меня же работники домоуправления очень вежливо попросили снять веревки внутри балкона. Я категорически отказалась, но ради них, рабов положения, согласилась снять прищепки на время, каждый раз изумляясь неисправимой тупости распорядителей.

17 апреля с 18 до 19 часов громко разогнали машины с другой стороны дома, перед пекарней, что бывает обычно перед проездом президента в парк Независимости или окрест.

Но вероятно, организаторов супербезопасности президента и пламенных борцов с веревками и прищепками забыли предупредить о его визите в Астану 18 и 19 апреля.

Но проезды со стороны улицы Юнус Эмре и шаёлы Туркменбаши так и остались перекрытыми до сих пор. И все это время люди мучаются, выбираясь без транспорта из этого бермудского треугольника хамства по отношению к населению.

Поползли тревожные слухи (как всегда, подтвердившиеся), что ради открытия тоннеля с участием президента, спешно снимают в домах по Московскому проспекту и улице Андалиба кондиционеры, которые являются главными раздражителями для эстетических чувств главы государства.

В нашем доме шабаш начался 19 апреля, когда работники домоуправления прошли по квартирам, окна которых выходят на внутреннюю сторону дома и из них видна «Земля», с требованием снять кондиционеры. С фасада, выходящего на Московский проспект, большинство кондиционеров уже давно сняли. А 20 и 21 апреля начался настоящий террор. Как саранчу нагнали работников нескольких домоуправлений, пригнали две машины с вышками и стали всеми способами давить на владельцев кондиционеров.

Если раньше их срывали без согласия владельцев, и, как правило, в их отсутствие, но ныне присутствие и согласие хозяев требуется. Это прогресс… А «согласие» получают путем угроз и, шантажа. А устоять против государственной машины насилия практически невозможно. Когда подключают работников силовых структур. А они не пресекают беззаконие, а поддерживают карателей. И как принято в Туркменистане, никаких письменных указов не предъявляют. Но предупреждают, что в случае отказа подчиниться самым нелепым указаниям, посадят «за сопротивление властям». И требуют подписать бумажку об отказе выполнить устные приказания преступных властей.

Как правило, уговаривать посылают рабочих, а начальство стоит в стороне. Рабочие нас убеждали, что «через несколько дней, после открытия туннеля, можно будет опять повесить кондиционеры». Я в начале пыталась выявить руководителей и объяснить им, что эта карательная акция незаконна, я буду жаловаться в международные организации и напишу об этом в «Хронику Туркменистана».

От одного активного молодого человека, который руководил процессом, а потом исчез с арены боевых действий, узнала много интересного. Я то, наивная, полагала, что все эти безобразия исходят от Дурдылиева, в данный момент хякима города, главного и успешного палача и карателя при насильственном сносе поселка Чоганлы. Но молодой человек сказал, что «это указание президента и выше президента нет никого».

Я предупредила всех, что снять кондиционеры не дам и буду защищать всеми доступными средствами свое имущество и право на жизнь, а не на мучительную смерть в бетонной душегубке при жаре в 50 градусов по прихоти президента.

Это нам только вначале говорили, что снимут кондиционеры на несколько дней. Потом стали говорить, что после строительства туннеля Московский проспект стал «протокольным».

А посему «нельзя иметь кондиционеры, сушить белье и сдавать квартиры». А во время проезда президента дышать можно? Или тоже запретят?

20 апреля ко мне применили «тяжелую артиллерию» в виде двух полицейских, которые убеждали меня снять кондиционеры на несколько дней — «туда-обратно». Они были предельно вежливы и глупостей не говорили. (Несколько лет назад, когда я не позволила менять окна на одинаковые и некачественные, и мне в наказание за сопротивления отрезали электричество, работник МВД счел это действие правильным, а меня грозился наказать за нарушение «закона, чтобы все было красиво»).

А затем явился строгий молодой человек, сказал, что он из домоуправления (но документы не предъявил), предложил подписать бумажку от отказе снять кондиционер и обещал, что меня посадят за сопротивление властям. А потом выдал: «Вы испортили государственную собственность, повредили стену, когда вешали кондиционер».

Многократно к моим окнам приближалась корзина вышки, но моим предупреждающим оборонительным оружием был чайник с кипятком и два перцовых баллончика – аэрозольно-струйное средство защиты от агрессивных животных. Их подарил мне сын после того, как в октябре прошлого года рано утором на меня с моими собаками целенаправленно натравили бойцовую собаку.

Я позволила снять кабели и трубку от предыдущего кондиционера, который не сгорел от привычных скачков напряжения, а буквально взорвался после того как на мою квартиру подали две фазы. Так объяснил мне очень удивленный этим обстоятельством мастер по ремонту. Это было накануне встречи с представителями ЕС.

Я также позволила снять железную подставку от спутниковой антенны, которую незаконно сняли в мое отсутствие ранее.

Во время этой акции над нами летал вертолет президента. На следующий день в газете «НТ» появился репортаж «Президент Туркменистана ознакомился с ходом работ в столице». Там, в частности говорилось: «Проводимая в настоящее время широкомасштабная работа по развитию столицы, реализация крупных градостроительных и архитектурных проектов нацелены на создание эстетичной и комфортной среды для жителей и гостей Ашхабада.»

Для жителей Ашхабада вертолет в небе — страшная примета очередных репрессий. Так случилось и на этот раз. После градостроительного облета в девятиэтажках по Московскому проспекту стали массово крушить застекленные балконы (особенно интенсивно 22 и 23 апреля).

А открытие тоннеля отложили… А в округе произошел очередной забой собак.

Последний раз суета наблюдалась вечером 21 апреля, когда песок на площадке перед пекарней сначала долго разметали в разные стороны уборщицы, а потом пригнали чудовищную машину, которая со страшными стонами всасывала песок и тут же выпускала его из своей задницы вверх с явными запахами химикатов. Мгновенно все вокруг оказалось в пылевом смоге.

«Благоустройство столицы ведется в соответствии с самыми современными требованиями и обеспечивает повышение уровня экологической чистоты Ашхабада».

На следующее утро песок опять намело. После вырубки лиственных деревьев всюду навезли песок и посадили елки-палки. При малейшем ветре песок перемещается с газонов на асфальт.

А островки свежей дикорастущей травы опять к открытию вырвали руками.

В квартиры с оставшимися кондиционерами продолжают ходить «органы»и требуют их убрать. Все с трепетом ждут открытия. Может отстанут?

Кто же остановит этот государственный террор против населения и животных по прихоти главы государства?