Туркменистан: Новые слухи в преддверии Халк маслахаты – блеф или реальность?

В преддверии первого Народного совета (Халк маслахаты), 24-25 сентября, среди обывателей стали распространяться слухи об очередных изменениях в той или иной сфере жизни. Подобное обычно случается накануне важного для Туркменистана события.

Так, раньше поговаривали, что коммунальные услуги станут платными, и они стали таковыми; говорили, что бензин подорожает, и это незамедлительно случилось; прошел слух, что конвертацию валюты отменят, и отменили (позже восстановили). Про удорожание детских садов в несколько раз тоже говорили, но в какой-то момент эти слухи поутихли, и люди расслабились. Тем не менее стоимость месячного пребывания ребенка в детском дошкольном учреждении выросла в десять раз.

Сейчас, накануне заседания Народного совета, разговоры о новой стоимости детских садов до 150 манатов в месяц возобновились. Люди в шоке от такого слуха. Они считают, что в условиях безработицы, царящей в стране, ежедневного подорожания на всё и вся, еще выше поднимать цену на детсад – это, по меньшей мере, бессмысленно и глупо, ведь вряд ли найдутся желающие водить своих детей в сады за такие деньги.

Безумной считают обыватели и идею о введении платы за обучение, начиная с 6 класса. «Говорят, что именно с этим предложением на заседании Халк маслахаты готовят выступить кого-то из старейшин, — сообщил источник в Ашхабаде. — Если такое случится, то нарушится один из принципов государственной политики в области образования, а именно обязательность общего среднего образования для каждого гражданина и его бесплатность в государственных образовательных учреждениях». Возможно, предполагается ввести плату в специализированных школах, разговоры об этом ведутся еще с прошлого года.

Но если слухи о повышении платы, подорожании, переводе на платное обучение вбрасываются в общество с целью узнать мнение людей, чтобы заранее предвидеть возможную реакцию населения на уже официально принятое властями решение, то другой слух, муссируемый в обществе, призван успокоить тысячи родственников осужденных, заставить их молча ждать. Речь идет о всеобщей амнистии. По разговорам, в преддверии Халк маслахаты или сразу после него власти проведут постатейную амнистию заключенных, а на самом Народном совете поступит предложение не проводить помилований в честь того или иного праздника, коих в государственном календаре Туркменистана содержится немало. Вместо этого помилование будет раз в году. Среди родственников осужденных говорят, что в женской колонии нескольких заключенных якобы уже записали на камеру, как они держат руку на Коране и благодарят президента за освобождение.

Осталось только дождаться самого мероприятия и убедиться, насколько реальными являются сегодняшние слухи.