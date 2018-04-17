Мужчинам нельзя уезжать, женщинам — носить шорты. Что известно о старых и новых запретах в Туркмении

Юлия Мириманова (360tv.ru)

По неподтвержденным данным, в Туркмении действует новый закон, запрещающий мужчинам младше 30 лет выезжать за границу. Это должно помочь остановить поток бегущих на заработки в другие страны граждан. «360» поговорил с местными журналистами и экспертами о том, к чему может привести тотальное ужесточение законов.

В Туркмении решили не выпускать за границу мужчин младше 30 лет. Об этом сообщает «Радио Азатлык» со ссылкой на источник и жителей региона. Официального подтверждения данной информации нет.

«Моего 27-летнего знакомого, который собирался за рубеж, вызвали в областное отделение миграционной службы, забрали у него билет и сказали, чтобы он не утруждался поездкой в Ашхабад, сообщив, что имеется новое распоряжение не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны», — сообщил источник радио.

По данным туркменского СМИ, в последние месяцы в стране участились случаи, когда людям не дают покинуть страну. Якобы это делается, чтобы предотвратить поток трудовых мигрантов. Из Туркмении местные жители чаще всего едут на заработки в Турцию, в соседние Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, а также в Россию. Это связано с затянувшимся экономическим кризисом в стране и отсутствием работы.

Рассказало «Радио Азатлык» и о том, что некоторых жителей Туркмении, чьи родственники находятся за рубежом, вызывали на собеседование в органы безопасности. Там их просили повлиять на близких, чтобы они вернулись на родину, даже если те поехали на учебу. Отмечается, что в некоторых государственных учреждениях у работников начали брать расписки о том, что они не поедут за границу на заработки.

История, подтверждающая сложности с выездом из страны, произошла в Ашхабаде 3 апреля. В местном аэропорту десятки граждан Туркменистана без объяснения причин не были допущены на стамбульский рейс. Недовольство граждан сняли на видео.



В публикации отмечается, что свобода передвижения граждан гарантирована Конституцией Туркменистана. Государственные медиа страны эту тему не освещают.

Нельзя слушать музыку и носить бикини

Стоит отметить, что это не первые ограничения для жителей Туркмении, которые появились в последнее время. Так, полицейские начали штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. По словам правоохранителей, это делается на основании приказа министра внутренних дел. Эти меры якобы должны снизить число ДТП, так как люди в наушниках могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль.

А 5 апреля в СМИ появилась информация о том, что власти Туркмении ввели запрет на ввоз в страну женских купальников бикини и шорт. Частные магазины распродают эти предметы одежды, новые партии уже не пускает таможня. Это связано «с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что туркменским девушкам не подобает носить купальники». Об этом рассказал таможенник в разговоре с «Радио Азатлык».

«Они отрицают шорты, но не строят исламское государство»

Руководитель отдела Средней Азии института стран СНГ Андрей Грозин рассказал «360», что не считает вводимые меры экстраординарными. Он отметил, что Туркмения — закрытая страна со своими нормами и правилами, которые не всегда кажутся адекватными европейскому человеку.

«Туркмения — страна закрытая. У нее своя внутренняя политика, своя внутренняя жизнь. И не всегда все, что там происходит, мы можем судить. У них своя логика и своя жизнь, которые мы не всегда можем понять», — сказал Грозин.

Он уверен, что новые запреты — просто демонстрация того, что государство стоит на страже и старается перекрывать все возможные каналы для радикализации общества. Грозин уверен, что вводимые меры не повлияют на настроения населения.

«Они отрицают шорты, но не строят исламское государство с хиджабами. Туркменское общество очень контролируемо, и ожидать, что запреты вызовут какие-то потрясения, бессмысленно», — сказал он.

Население смирилось

Туркменский журналист Руслан Мятиев не поддержал точку зрения специалиста по Средней Азии. В разговоре с «360» он отметил, что, хоть информация о запрете на выезд не подтверждена, это легко может оказаться правдой. По мнению журналиста, запрет может быть связан с желанием остановить поток трудовых мигрантов, утекающий из страны.

«В Туркменистане очень сложная экономическая ситуация, люди в поисках заработка и перспектив уезжают целыми семьями. Источники внутри страны сообщают, что в Туркменистане образовались целые поселки, где совсем не осталось молодежи», — отметил Мятиев.

Прокомментировал он и запрет на бикини и шорты для женщин. По словам Мятиева, таким образом власти Туркменистана «заботятся» о нравственности. Но официального запрета может и не быть. Журналист рассказал, что в его стране любой чиновник склонен придумывать несуществующие ограничения.

«Я не думаю, что на пляжах Красноводска, Челекена или Бекдаша будут заставлять женщин переодеваться. До создания полиции нравов, думаю, дело не дойдет. Запрет на ввоз такого белья, возможно, инициатива отдельного таможенника на границе, из чего СМИ сделали вывод, что запрет официальный», — подчеркнул Мятиев.

Журналист добавил, что запреты не смогут раскачать туркменское общество и заставить его выйти на улицы. Правительство вводило и более безумные запреты и ставило граждан в сложные жизненные ситуации.

«Запрет на бикини к протестам уж точно не приведет, так как происходили и более серьезные вещи — например, нехватка продуктов питания, ограничение на вождение автомобилей женщинам, запрет на темные расцветки авто, на авто без подушек безопасности и многое другое. Но население смиряется со всем. Возможно, до поры до времени», — заявил Руслан Мятиев.